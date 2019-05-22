بالفيديو.. موظف بالخطوط التركية يعتدي على راكب طلب منه مساعدة مسنة

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو موظف في الخطوط الجوية التركية بمطار اسطنبول يعتدي على راكب أجنبي طلب منه تقديم مساعدة لسيدة مسنة.

وبدا في الفيديو تهجم الموظف على الراكب الأجنبي بالضرب وطرده أمام سلطات مطار اسطنبول، وتحدث الراكب في الفيديو سوء المعاملة والإهانة التي تعرض لها بعد طلبه من موظف المطار مد يد العون لسيدة مسنة في بعض الإجراءات.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، كما عبر رواد السوشيال ميديا عن غضبهم الشديد بسبب ما ظهر في الفيديو.