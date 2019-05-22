قبل الإفطار.. مواطن يطلق النار على مقيم سوداني إثر خلافات بينهما

أبها(صدى):

أطلق مواطن النار على مقيم سوداني بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة، وذلك قبل دقائق من موعد الإفطار أمس الثلاثاء؛ مما أسفر عن مصرعه.

وعن التفاصيل، أقدم المواطن على قتل المقيم السوداني إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، حيث قام الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية بشرطة بيشة باشرت الحادث، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.