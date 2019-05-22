قبل الإفطار.. مواطن يطلق النار على مقيم سوداني إثر خلافات بينهما
أطلق مواطن النار على مقيم سوداني بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة، وذلك قبل دقائق من موعد الإفطار أمس الثلاثاء؛ مما أسفر عن مصرعه.
وعن التفاصيل، أقدم المواطن على قتل المقيم السوداني إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، حيث قام الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية بشرطة بيشة باشرت الحادث، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
القحطانى[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 56 دقيقة
انالله وانااليه راجعون الله يرحمه
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5198 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5611 ] نشر منذ 30 دقيقة
إنالله وإناإليه راجعون ،
الله يغفرله يرحمه،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
العدناني[ عدد التعليقات: 2648 ] نشر منذ 16 دقيقة
والله انها مصيبة
شهر الخير اللي المفروض الواحد يكون اجود بالخير صار على العكس تحصل الواحد يبغى يضربك على صحن فول !!
الله لا يقدر الا كل خير