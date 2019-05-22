انهيار السوق العقاري بتركيا.. 37% تراجع لإستثمارات السعوديين والبقية تأتي
تشهد الإستثمارات السعودية في تركيا تراجع ملحوظ خلال الشهور الأخيرة خاصة ً في القطاع العقاري بالإضافة إلى تغيير الوجهة السياحية إلى دول اخرى كالبوسنة وازربيجيان .
وكشفت وكالة بلومبيرج عن تراجع نسبة تملك السعوديين للعقار في تركيا للمركز السادس وبنسبة 37 % ، وتحديدا منذ نوفمبر الماضي وذلك بعد ان كانوا بالمركز الأول خلال فترة قريبة .
ووفقاً للغرفة التجارية بالرياض ، فقد تعرض السعوديين للإبتزاز والنصب وتعطيل المصالح بل ومنعهم من دخول مساكنهم من قبل جهات مدعومة ودون تدخل اي مسئول من الجانب التركي .
كما دعت غرفة المدينة المنورة جميع المواطنين إلى الحذرمن ضخ اموالهم بالسوق التركي ، ووجهت من لديهم مشاكل هناك بالتواصل مع سفارة المملكة بعد ان تواطأت السلطات التركية لوقف مصالح السعوديين .
من جانبهم اكد المواطنون سعيهم لأسواق بديلة للنشاط العقاري او السياحى ضماناً للحقوق من جهة ، وحرصاً على مشاعرهم الوطنية ،مؤكدين : الأمر اكثر من سياحة وترفيه لأنه يتعلق بواجب وطني والوقوف بجانب وطنا .
خالد العلي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
السفر عند الحاجة فقط وفي العشر سنوات مرة واحدة
هناك البعض يسافر للخارج وعدة مرات في السنة ويصرف ماله وفي الاخير يشغل الدولة بان الراتب لا يكفي الحاجة او يتسلف من اصحابه ولا يرد لهم حقوقهم.