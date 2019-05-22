انهيار السوق العقاري بتركيا.. 37% تراجع لإستثمارات السعوديين والبقية تأتي

طلال الضوي(صدى):

تشهد الإستثمارات السعودية في تركيا تراجع ملحوظ خلال الشهور الأخيرة خاصة ً في القطاع العقاري بالإضافة إلى تغيير الوجهة السياحية إلى دول اخرى كالبوسنة وازربيجيان .

وكشفت وكالة بلومبيرج عن تراجع نسبة تملك السعوديين للعقار في تركيا للمركز السادس وبنسبة 37 % ، وتحديدا منذ نوفمبر الماضي وذلك بعد ان كانوا بالمركز الأول خلال فترة قريبة .

ووفقاً للغرفة التجارية بالرياض ، فقد تعرض السعوديين للإبتزاز والنصب وتعطيل المصالح بل ومنعهم من دخول مساكنهم من قبل جهات مدعومة ودون تدخل اي مسئول من الجانب التركي .

كما دعت غرفة المدينة المنورة جميع المواطنين إلى الحذرمن ضخ اموالهم بالسوق التركي ، ووجهت من لديهم مشاكل هناك بالتواصل مع سفارة المملكة بعد ان تواطأت السلطات التركية لوقف مصالح السعوديين .

من جانبهم اكد المواطنون سعيهم لأسواق بديلة للنشاط العقاري او السياحى ضماناً للحقوق من جهة ، وحرصاً على مشاعرهم الوطنية ،مؤكدين : الأمر اكثر من سياحة وترفيه لأنه يتعلق بواجب وطني والوقوف بجانب وطنا .