نصائح هامة لتنظيف البيت بسهولة قبل العيد

أميرة خالد(صدى):

مع اقتراب عيدالفطر المبارك تسعى ربة المنزل إلى إعادة ترتيبه وتنظيفه حتى يظهر بشكل مبهج اما م عائلتها وضيوفها .

في هذا السياق ونظراً لقلة الوقت وإرهاق الكثير من السيدات في هذا الشأن ، نقدم لكي بعض النصائح :

1- قومي بتقسيم الأعمال المنزلية على عدة ايام .

2- قومي بخلع الستائر والمفارش واغسليها وقومي بكيها .

3- ابدأي بتنظيف النوافذ لإزالة الأتربة التي تدخل المنزل .

4- نظفي الزجاج مع الأرضيات بإستخدام مواد مطهرة .

5- نظفي ثلاجتك واعيدي ترتيبها مع استخدام الفانيليا لإضافة رائحة عطرة .

6- إزالة دهون المطبخ من خلال وضع بيكربونات الصوديوم مع الصابون السائل والتنظيف بهما .

7- قومي بتنظيف دورات المياه بإستخدام المطهرات .

8- قبل العيد بيوم قومي بتعليق المفارش والستائر وحاولي تغيير اوضاع الأثاث لإضفاء نوع من التجديد .