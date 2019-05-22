نصائح هامة لتنظيف البيت بسهولة قبل العيد
مع اقتراب عيدالفطر المبارك تسعى ربة المنزل إلى إعادة ترتيبه وتنظيفه حتى يظهر بشكل مبهج اما م عائلتها وضيوفها .
في هذا السياق ونظراً لقلة الوقت وإرهاق الكثير من السيدات في هذا الشأن ، نقدم لكي بعض النصائح :
1- قومي بتقسيم الأعمال المنزلية على عدة ايام .
2- قومي بخلع الستائر والمفارش واغسليها وقومي بكيها .
3- ابدأي بتنظيف النوافذ لإزالة الأتربة التي تدخل المنزل .
4- نظفي الزجاج مع الأرضيات بإستخدام مواد مطهرة .
5- نظفي ثلاجتك واعيدي ترتيبها مع استخدام الفانيليا لإضافة رائحة عطرة .
6- إزالة دهون المطبخ من خلال وضع بيكربونات الصوديوم مع الصابون السائل والتنظيف بهما .
7- قومي بتنظيف دورات المياه بإستخدام المطهرات .
8- قبل العيد بيوم قومي بتعليق المفارش والستائر وحاولي تغيير اوضاع الأثاث لإضفاء نوع من التجديد .
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