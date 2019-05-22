قرار صادم.. واتساب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها

وكالات(صدى):

كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ” واتسآت ” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة .

واوضح الموقع ان هذه الخطوة ستكون عبر إزالة خيار حفظ الصور التعريفية الخاصة بك profile photo والمشاركة .

واوضح الموقع ان هذه الخاصية سيتم تطبيقها على لأجهزة العاملة بنظام “آندرويد “اولاً ثم 1so .

وكان “واتسآب ” يطرح خيار المشاركة عندفتح الملف الشخصي كما كان يوفر خيار حفظ الصورة مباشرة او مشاركتها .