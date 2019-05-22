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الشركة المشغلة لنظام ساهر تعلن عن خططها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

الشركة المشغلة لنظام ساهر تعلن عن خططها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام
نايف السالم(صدى):

أعلنت شركة التحكم التقني والأمني الشامل ” تحكم ” المشغلة لنظام الرصد الآلي للمخالفات “ساهر” ، عبر تصريحات إعلامية ، أنها تدرس طرح حصة من أسهمها، للاكتتاب في بورصة المملكة.

وقالت المصادر إن شركة “تحكم” تعمل حالياً مع البنك السعودي الفرنسي على دراسة طرح حصة تقدر بنسبة 30%.

وأضافت أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى قرار نهائي بشأن الطرح، وأن الأطراف المعنية بالأمر قد تقرر عدم المضي في هذه الخطوة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 8 ساعات

ههخخ😨😂😹 ومتى صارت لهم أسهم أبييييه وشعليه من شفط الدراهم كل يوم انا صراحة اتمنى يلغى ساهر ويوضع بداله نظام ذكي أفضل منه بدال مايكون فيه أكل للأموال .

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 8 ساعات

متى الآكتتاب …

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