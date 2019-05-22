الشركة المشغلة لنظام ساهر تعلن عن خططها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام
أعلنت شركة التحكم التقني والأمني الشامل ” تحكم ” المشغلة لنظام الرصد الآلي للمخالفات “ساهر” ، عبر تصريحات إعلامية ، أنها تدرس طرح حصة من أسهمها، للاكتتاب في بورصة المملكة.
وقالت المصادر إن شركة “تحكم” تعمل حالياً مع البنك السعودي الفرنسي على دراسة طرح حصة تقدر بنسبة 30%.
وأضافت أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى قرار نهائي بشأن الطرح، وأن الأطراف المعنية بالأمر قد تقرر عدم المضي في هذه الخطوة.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 8 ساعات
ههخخ😨😂😹 ومتى صارت لهم أسهم أبييييه وشعليه من شفط الدراهم كل يوم انا صراحة اتمنى يلغى ساهر ويوضع بداله نظام ذكي أفضل منه بدال مايكون فيه أكل للأموال .
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 8 ساعات
متى الآكتتاب …