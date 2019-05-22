بالفيديو.. حيلة متسولة لإستعطاف المارة.. ” مكثت ساعات بجانب القمامة “

نايف السالم(صدى):

وثق احد المواطنين طريقة صادمة ابتكرها المتسولون لإستعطاف المارة وإيهامهم بحاجتهم للطعام خلال شهر رمضان المبارك .

وكشف مقطع الفيديو عن لجوء وافدة للمكوث بجانب صندوق القمامة ساعات بينما تقوم بالنبش فيها بمجرد مرور اشخاص مستغلة النقاب لإخفاء هويتها ، لإستجداء عطفهم عليها بالنقود عندما يرونها مسكينة تبحث عن طعام .