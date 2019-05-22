بالفيديو.. حيلة متسولة لإستعطاف المارة.. ” مكثت ساعات بجانب القمامة “
وثق احد المواطنين طريقة صادمة ابتكرها المتسولون لإستعطاف المارة وإيهامهم بحاجتهم للطعام خلال شهر رمضان المبارك .
وكشف مقطع الفيديو عن لجوء وافدة للمكوث بجانب صندوق القمامة ساعات بينما تقوم بالنبش فيها بمجرد مرور اشخاص مستغلة النقاب لإخفاء هويتها ، لإستجداء عطفهم عليها بالنقود عندما يرونها مسكينة تبحث عن طعام .
بسيط123[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يا جماعة الخير في شهر الخير ممكن فعلاً محتاجة ، ولولا الحاجة ماكانت محتاجة لهذه الحيلة أو غيرها …وكما يُقال الحاجة حوّاجة ، نسأل الله أن يغنينا وإياكم والجميع من فضله ..والله المستعان،،
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلهم متخلفين…. من افريقيا….
وخطرهم كيير جدا على البلد
وكل من عنده…. خير. ….. يبحث عن المحتاجين
من السعوديين…..
اولى من عصابات الافارقه… والحوثيين
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13336 ] نشر منذ 37 دقيقة
قد تستخدم صدقاتنا لهؤلاء المتسولون ضد أمننا فلننتبه منهم
خالد الزواري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 36 دقيقة
المال امانهم عندك .
للاسف معظم صدقاتنا تنفق بالعاطفه وليس بالعقل والحكمه .
فالريال الذي تنفقه للمتسولين فانت تشجعهم على الاستمرار وفي نفس الوقت تحرم صادقا .
ابحثوا عن المحتاجين بين عوائلكم وجيرانكم وان لم تجدوا فالجمعيات الخيريه
ليلى[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 33 دقيقة
الوقف عن طريق الجمعيات الخيريه… هو احسن وانفع وادوم الى ماشاء الله تعالى
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5198 ] نشر منذ 20 دقيقة
ماقصر المصور كشف حيلتها .
توفيق عماني[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 20 دقيقة
لو كان عندك ضيوف في مجلسك الخاص وكل شوي يطلع لك متسول في هذا المجلس ويشحذ فهل ترضى بذلك ؟
طبعا الجواب لا …لانه يسيئ الى مجلسك ويزعج ضيوفك
فكيف تستجيب وتعطي المتسولين بالمسجد وتجعلهم يشوشون على المصلين ويرسموا صوره غير مستحبه لهذه الاماكن المعظمه عند الله تعالى اكثر من بيوتنا ومجالسنا والله يقول (ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب)المساجد هي من شعائر الله تعالى .انتبهوا يااخوان بارك الله فيكم .فالكثير تاخذه العاطفه بالتجاوب مع المتسولين في بيت الله تعالى ويعطيهم .
ولافي[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 17 دقيقة
كلنا نستاء من اي بلد نزوره ونجد فيه كثرة المتسوقين ونرجع نخبر عنه بااستياء.
فيكف نعطي ونشجع المتسولين في بلدنا ونعطي صوره غير لائقه عنه
تركي الجدولي[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 13 دقيقة
جزاك الله خير اخت ليلى
فعلا المشاركه بالوقف عن طريق الجعيات الخيريه هي الانفع والادوم .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5611 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا أحد الأساليب التي تدرس لهم لإستجداء وإستعطاف المواطن، وما أكثر أساليبهم،
ولكن إدارة مكافحة التسول في العاصمة الرياض في سبات عميق ؟؟كمن يقول :- لا أسمع لا أرى لا أتكلم،،
___________________
*وهذا البيت اشتهر به الشاعر عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي ، الذي عاش في الفترة بين عامي 525، 642م
ويقول الشاعر في بعض أبيات له :
لقد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ في رماد
وهذه الأبيات تقال فيمن لا فائدة فيه ولا رجاء ، ومهما حاولت نصحه لم يستجب.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5611 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا أحد الأساليب التي تدرس لهم لإستجداء وإستعطاف المواطن، وما أكثر أساليبهم،
ولكن إدارة مكافحة التسول في العاصمة الرياض في سبات عميق ؟؟كمن يقول :- لا أسمع لا أرى لا أتكلم،،
___________________
*وهذا البيت اشتهر به الشاعر عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي ، الذي عاش في الفترة بين عامي 525، 642م
ويقول الشاعر في بعض أبيات له :
لقد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ في رماد
وهذه الأبيات تقال فيمن لا فائدة فيه ولا رجاء ، ومهما حاولت نصحه لم يستجب.
الوافي[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 3 دقائق
في ابراج اوقاف تم بناؤها من الهلالات التي تركوها المتسوقين في احد مراكز التسويق بالمملكه والان تدر سنويا ملايبن الريالات ويتم صرفها للمحتاجين فعليا عن طريق الجمعيات الخيريه
ناس تفكر صح وللبعيد جزاهم الله خير .