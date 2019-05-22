في خطوة جنونية.. فتاة تعقد قرانها على ” جسر ” تاريخي

كانبرا(صدى):

أقدمت فنانة أسترالية على إعلان زواجها بـ ” جسر تاريخي ” في فرنسا يعود للقرن 19؛ مشيرة إلى أنها ظلت تحلم بالزواج منه لسنوات.

وعن التفاصيل، وقعت الفتاة أسيرة في حب هذا الجسر؛ أثناء سفرها في رحلة سياحية عبر الأراضي الفرنسية والواقع ببلدية ” سيريه ” جنوب البلاد.

ومن جانبها، قالت الفتاة: ” اتخذت قراري بضرورة تتويج هذا الحب الفريد بالزواج ” ، وذلك في حفل دعي إليه 14 شخصًا عقدت جودي قرانها على الجسر.

وكتبت في مدونتها الخاصة على الإنترنت أنها كانت تجوب العالم لتسجيل أغنية بصوتها، تتضمن الحديث عن الجسور الشهيرة، وعندما وصلت إلى جسر الشيطان تأكدت أنه حبها الأوحد.