في خطوة جنونية.. فتاة تعقد قرانها على ” جسر ” تاريخي
أقدمت فنانة أسترالية على إعلان زواجها بـ ” جسر تاريخي ” في فرنسا يعود للقرن 19؛ مشيرة إلى أنها ظلت تحلم بالزواج منه لسنوات.
وعن التفاصيل، وقعت الفتاة أسيرة في حب هذا الجسر؛ أثناء سفرها في رحلة سياحية عبر الأراضي الفرنسية والواقع ببلدية ” سيريه ” جنوب البلاد.
ومن جانبها، قالت الفتاة: ” اتخذت قراري بضرورة تتويج هذا الحب الفريد بالزواج ” ، وذلك في حفل دعي إليه 14 شخصًا عقدت جودي قرانها على الجسر.
وكتبت في مدونتها الخاصة على الإنترنت أنها كانت تجوب العالم لتسجيل أغنية بصوتها، تتضمن الحديث عن الجسور الشهيرة، وعندما وصلت إلى جسر الشيطان تأكدت أنه حبها الأوحد.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 14 ساعة
ههههه منه المال ومنها العيال .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 14 ساعة
يقولون انها مره ارسلت للجسر التاريخي مسج
قالت له : حبيبي اذا كنت نايم ابعثلي حلمك
واذا كنت تبكي ابعثلي دموعك
واذا كنت تضحك ابعثلي ضحكتك
رد عليها الجسر التاريخي مسج وقال :
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حبيبتي أنا في بالحمام شو بدك ابعتلك ؟؟
اكرمكم الله
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 8 ساعات
استغفر الله العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 8 ساعات
وللناس في ما يعشقون مذاهب …