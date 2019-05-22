بريطانيون يسارعون لبيع هواتف هواوي الخاصة بهم بعد قرار جوجل

وكالات(صدى):

بدأ البريطانيون يسارعون لبيع هواتف ” هواوي ” الخاصة بهم؛ بسبب إعلان جوجل عن حظر تحديثات نظام ” أندرويد ” عن هواتف هواوي.

وفي هذا السياق، كشف موقع ” musicMagpie ” التقني الذي يحصل على آلاف الأجهزة المطلوب استبدالها بأخرى يوميًا، إنه شهد زيادة في طلبات استبدال أجهزة هواوي بنسبة 154% أمس.

حيث أوضح ليام هاولي، مدير إدارة التسويق في ” musicMagpie ” ، أن مستخدمو هواوي يستعدون لتغيير محتمل لأجهزتهم؛ وذلك في حالة فرض المزيد من القيود على الشركة المصنعة للهواتف الصينية.

وجاء قرار ” جوجل ” ليتوافق مع قرار الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية بالقائمة السوداء، كجزء من حرب تجارية مستمرة بين البلدين.

كما أعطت وزارة التجارة الأمريكية ليلة أمس، فترة سماح لمدة 90 يومًا لشركة ” هواوي ” لمنح المشغلين وقتًا لإجراء الترتيبات اللازمة قبل سريان الحظر.