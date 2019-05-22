بريطانيون يسارعون لبيع هواتف هواوي الخاصة بهم بعد قرار جوجل
بدأ البريطانيون يسارعون لبيع هواتف ” هواوي ” الخاصة بهم؛ بسبب إعلان جوجل عن حظر تحديثات نظام ” أندرويد ” عن هواتف هواوي.
وفي هذا السياق، كشف موقع ” musicMagpie ” التقني الذي يحصل على آلاف الأجهزة المطلوب استبدالها بأخرى يوميًا، إنه شهد زيادة في طلبات استبدال أجهزة هواوي بنسبة 154% أمس.
حيث أوضح ليام هاولي، مدير إدارة التسويق في ” musicMagpie ” ، أن مستخدمو هواوي يستعدون لتغيير محتمل لأجهزتهم؛ وذلك في حالة فرض المزيد من القيود على الشركة المصنعة للهواتف الصينية.
وجاء قرار ” جوجل ” ليتوافق مع قرار الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية بالقائمة السوداء، كجزء من حرب تجارية مستمرة بين البلدين.
كما أعطت وزارة التجارة الأمريكية ليلة أمس، فترة سماح لمدة 90 يومًا لشركة ” هواوي ” لمنح المشغلين وقتًا لإجراء الترتيبات اللازمة قبل سريان الحظر.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 17 ساعة
وجاء قرار ” جوجل ” ليتوافق مع قرار الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية بالقائمة السوداء، كجزء من حرب تجارية مستمرة بين البلدين البقاء للاقوي وشنطن تستطيع فرض عقوبات دولية علي اكبر الدول اقتصاديا مثل الصين وروسيا والاتحاد الاوربي وكذلك علي دول متمرده عليها مثل وتركيا وايران وكوريا الشمالية والبقاء للاقوي عسكريا واقتصاديا عندي جوال هووي اخر اصدار بقيمة 3500 ريال شيرته قريبا كيف اصرفه ولا استبدله بجوال من نوع اخر
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 17 ساعة
بيعه واشتر سامسونج .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 13 ساعة
حرب تجاريه بينهم واحنا الضحيه