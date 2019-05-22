بالفيديو.. عزيزة جلال تتحدث عن قصتها مع الغناء بعد غياب 35 عاما

مليكة فؤاد(صدى):

تحدث الفنانة المغربية عزيزة جلال عن حياتها وقصتها مع الغناء؛ وذلك لأول مرة بعد غياب استمر لأكثر من 35 عامًا.

وتحدثت ” عزيزة ” خلال لقائها ببرنامج ” اللقاء من الصفر ” على قناة ” إم بي سي ” عن سبب تسميتها بـ ” عزيزة ” ، مشيرة إلى أن جدها هو من اختار اسمها.

كما غنت عزيزة جلال بأول ظهور لها أغنيتها الشهيرة “ مستنياك ” .

واعتزلت الفنانة عزيزة جلال الفن عام 1985 وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.