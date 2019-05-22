بالفيديو.. عزيزة جلال تتحدث عن قصتها مع الغناء بعد غياب 35 عاما
تحدث الفنانة المغربية عزيزة جلال عن حياتها وقصتها مع الغناء؛ وذلك لأول مرة بعد غياب استمر لأكثر من 35 عامًا.
وتحدثت ” عزيزة ” خلال لقائها ببرنامج ” اللقاء من الصفر ” على قناة ” إم بي سي ” عن سبب تسميتها بـ ” عزيزة ” ، مشيرة إلى أن جدها هو من اختار اسمها.
كما غنت عزيزة جلال بأول ظهور لها أغنيتها الشهيرة “ مستنياك ” .
واعتزلت الفنانة عزيزة جلال الفن عام 1985 وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.
اترك تعليقاً