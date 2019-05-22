بعد خادم الحرمين وولي العهد.. مصرف الراجحي يدعم ” جود الإسكان ” بـ 40 مليون ريال

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لمنصة ” جود الإسكان ” ، ” ماجد أبا الخيل “عن تلقي دعم بقيمة 40 مليون ريال من مصرف الراجحي ، وذلك للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة لشراء المساكن الجاهزة .

واكد ” ابا الخيل ” ان الدعم يدل على تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومؤسسة الإسكان التنموي متوقعاً زيادة التفاعل خاصة ً بعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – .

كما اكد عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي على اهمية الدعم في رفع وتحفيز القدرات الإنتاجية لدى الأثر والآثار اللافتة اجتماعياً واقتصادياً .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد قدم دعم قيمته 100 مليون ريال للمنصة ، كما قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 50 مليون ريال دعم ما أثار تفاعل كبير بالقطاع الخيري .