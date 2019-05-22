أكثر من 500 جريمة ضد المسلمين في أمريكا والتهديدات تتواصل

واشنطن(صدى):

يواجه المسلمون بالولايات المتحدة الأمريكية سلسة تهديدات خلال الآونة الأخيرة بعد تنامي العنف ضدهم خاصة ً بعد هجوم كرايستشيرش في نيوزيلندا وقتل 50 مسلم اثناء صلاة الجمعة في مارس الماضي .

ووفقاً لهيئة مراقبة الإسلاموفوبيا فقد وقع 500 حادث عنيف ضد المسلمين في الولايات المتحدة، منذ بداية العام ، مشيرة انه رقم تقديري وقديكون الواقع اكبر بكثير .

اما صحيفة صحيفة “دايلي بيست” الأمريكية ، فقد كشفت ان مساجد في كاليفورنيا، وكونيتيكت، وكوينز كانت هدفاً لحرائق وكتابة شعارات عنصرية على جدرانها .

وقال مدير الأبحاث في مؤسسة البحوث والدعوة الوطنية في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ” كير” عباس بارزيغار، إن الجرائم ضد المسلمين بدأت في 2015، وبلغت اليوم مستويات مقلقة .

وأضاف : تتابع المؤسسة في جميع أنحاء البلاد جرائم الكراهية ضد المسلمين، رغم أن أعدادها لا تزال مؤقتة، إلا أن العدد مثير للقلق .

وقال إمام مسجد تعرض لهجوم ارهابي على غرار هجوم نيوزلاندا لصحيفة هارتفورد كورانت إن التهديد الذي شمل لغة عنصرية كان محددًا للغاية ومليئاً بالكراهية .

واضاف : إن بعض العائلات توقفت عن إرسال أطفالها إلى برامج نهاية الأسبوع في المسجد بعد التهديد .

واختتم مؤكداً : المسلمون هنا أقوياء، ويأملون في حياة لا توجد فيها جرائم كراهية أو عنصرية، ورغم القلق الواضح هنا، إلا أنهم ليسوا خائفين”.