أكثر من 500 جريمة ضد المسلمين في أمريكا والتهديدات تتواصل
يواجه المسلمون بالولايات المتحدة الأمريكية سلسة تهديدات خلال الآونة الأخيرة بعد تنامي العنف ضدهم خاصة ً بعد هجوم كرايستشيرش في نيوزيلندا وقتل 50 مسلم اثناء صلاة الجمعة في مارس الماضي .
ووفقاً لهيئة مراقبة الإسلاموفوبيا فقد وقع 500 حادث عنيف ضد المسلمين في الولايات المتحدة، منذ بداية العام ، مشيرة انه رقم تقديري وقديكون الواقع اكبر بكثير .
اما صحيفة صحيفة “دايلي بيست” الأمريكية ، فقد كشفت ان مساجد في كاليفورنيا، وكونيتيكت، وكوينز كانت هدفاً لحرائق وكتابة شعارات عنصرية على جدرانها .
وقال مدير الأبحاث في مؤسسة البحوث والدعوة الوطنية في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ” كير” عباس بارزيغار، إن الجرائم ضد المسلمين بدأت في 2015، وبلغت اليوم مستويات مقلقة .
وأضاف : تتابع المؤسسة في جميع أنحاء البلاد جرائم الكراهية ضد المسلمين، رغم أن أعدادها لا تزال مؤقتة، إلا أن العدد مثير للقلق .
وقال إمام مسجد تعرض لهجوم ارهابي على غرار هجوم نيوزلاندا لصحيفة هارتفورد كورانت إن التهديد الذي شمل لغة عنصرية كان محددًا للغاية ومليئاً بالكراهية .
واضاف : إن بعض العائلات توقفت عن إرسال أطفالها إلى برامج نهاية الأسبوع في المسجد بعد التهديد .
واختتم مؤكداً : المسلمون هنا أقوياء، ويأملون في حياة لا توجد فيها جرائم كراهية أو عنصرية، ورغم القلق الواضح هنا، إلا أنهم ليسوا خائفين”.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 13 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل