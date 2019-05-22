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بالفيديو.. سيرجيو ريكاردو معلنا إسلامه: أفضل قرار اتخذته

بالفيديو.. سيرجيو ريكاردو معلنا إسلامه: أفضل قرار اتخذته
نواف السالم(صدى):

أعلن البرازيلي سيرجيو ريكاردو، لاعب الأهلي والهلال و الاتحاد سابقاً، عن إسلامه اليوم الأربعاء خلال وجوده في جدة.

وظهر ” ريكاردو ” في مقطع فيديو وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا أفضل قرار اتخذه بحياته.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

ماشاء الله ….. الله يثبته من عالم الظلمات الى عالم النور شد حيلك معه محمد سويد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

الف مبروك
الحمد لله على نعمة الاسلام

[ عدد التعليقات: 5611 ] نشر منذ 35 دقيقة

ماشاء الله،،

اللهم أعز الإسلام والمسلمين

وأذل الشرك والمشركين

ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين

اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان..

[ عدد التعليقات: 5198 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يهديه ويثبته على دين الحق .

[ عدد التعليقات: 6791 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله أكبر الله أكبر الحمد لله والشكر له * والله يثبت على دين الحق دائماً وأبدا **
*
سبحان الله * و الحمد لله * و لا إله إلا الله *و الله أكبر ***

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 15 دقيقة

بعد اعلان اسلامك وترى كيف تتغير معاملة المسلمين لك راح تغير رأيك
نحن المسلمين ما نحب بعض، نحب اصحاب الديانات الاخرى

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