بالفيديو.. سيرجيو ريكاردو معلنا إسلامه: أفضل قرار اتخذته
أعلن البرازيلي سيرجيو ريكاردو، لاعب الأهلي والهلال و الاتحاد سابقاً، عن إسلامه اليوم الأربعاء خلال وجوده في جدة.
وظهر ” ريكاردو ” في مقطع فيديو وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا أفضل قرار اتخذه بحياته.
ابوبراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله ….. الله يثبته من عالم الظلمات الى عالم النور شد حيلك معه محمد سويد
mohamed abou elela[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك
الحمد لله على نعمة الاسلام
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5611 ] نشر منذ 35 دقيقة
ماشاء الله،،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين
ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين
اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5198 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يهديه ويثبته على دين الحق .
رااايق[ عدد التعليقات: 6791 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله أكبر الله أكبر الحمد لله والشكر له * والله يثبت على دين الحق دائماً وأبدا **
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سبحان الله * و الحمد لله * و لا إله إلا الله *و الله أكبر ***
مهاجر[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 15 دقيقة
بعد اعلان اسلامك وترى كيف تتغير معاملة المسلمين لك راح تغير رأيك
نحن المسلمين ما نحب بعض، نحب اصحاب الديانات الاخرى