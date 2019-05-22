سائق يواجه السجن بسبب فعل فاضح في الطريق العام

أبوظبي(صدى):

يواجه سائق خليجي تهمة ارتكاب فعل فاضح بإصبعه لسائق آخر، في الطريق العام، حيث تجاوز المتهم مركبة المجني عليه، وأخرج يده من النافذة وقام بأداء فعل فاضح بإصبعه، وتفوه بكلمات بذيئة ضده.

وكانت محكمة أول درجة بالإمارات قضت بسجن المتهم شهرين بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

فيما أوضح محامي الدفاع خلال مرافعته أمام محكمة الاستئناف أنه توجد خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، مؤكداً أن المتهم لا يمكنه ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام ضد المجني عليه، لأنه لم يكن في المركبة بمفرده، حيث كانت معه شقيقته الكبرى وشقيقه الصغير.

وطالب بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه.