الفنانون ينعون وفاة الشاعر ” بدر المليحي ” إثر نوبة قلبية مفاجأة

أميرة خالد(صدى):

توفى الشاعر بدر المليحي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، إثر نوبة قلبية مفاجأة.

ونعى عدد من الفنانين والشعراء، وفاة المليحي، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الفنان رابح صقر عن حزنه الشديد، قائلا: ” رحم الله الصديق بدر المليحي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته، اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .

فيما قال الأمير نواف بن فيصل ناعيا الفقيد: ” انتقل الى رحمه الله الشاعر الصديق العزيز بدر المليحي ، لاحول ولاقوة الا بالله، رحمه الله وغفر له وتقبله في هذا الشهر الكريم ” .