عائلة إدواردو ترفض استمراره مع الهلال

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير عن رفض عائلة لاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، استمراره مع نادي الهلال، وأنها طلبت منه دراسة العروض المقدمه له من الصين و الإمارات.

وقرر اللاعب البرازيلي الرحيل عن الهلال، إذ تلقى عدة عروض من أندية عربية خليجية، بالإضافة إلى بعض العروض من أندية الدوري الصيني.

وأنهى إدواردو مشواره مع الهلال بمشاركته أمام الدحيل القطري، مساء الإثنين، في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن إدواردو انضم للهلال في صيف عام 2015 بـ10 مليون يورو قادمًا من بورتو البرتغالي، وتوج مع الفريق بـ 6 ألقاب خلال السنوات الثلاثة التي قضاها مع الفريق.

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