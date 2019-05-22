محاكمة أربعيني هتك عرض امرأة وصورها عارية بكاميرا سرية

أبوظبي(صدى):

قررت محكمة الجنايات بالإمارات، حبس مدير من جنسية عربية، لمدة تسعة أشهر ثم الإبعاد، بتهمة هتك عرض امرأة، بالإكراه.

وكان المتهم قد قام بتصوير المسيدة عارية دون علمها بكاميرات مثبتة في شقة تابعة له أقامت فيها، كما شرع في هتك عرضها بمحاولة احتضانها، وهدّدها بنشر صور وفيديو لها وهي عارية.

وكانت المجني عليها قد جمعتها بالمتهم علاقة عمل حيث طلب منها تسهيل بيع ديكورات له مقابل عمولة، لكنه ماطلها بعد ذلك.

وفي فترة كانت المجني عليها تبحث عن سكن، فعرض عليها المتهم الإقامة بشكل مؤقت في شقة تابعة له، وبعد أيام دعاها المتهم إلى الغداء، زاعماً أن شقيقته موجودة، لكنه كان بمفرده، وحاول التحرش بها، إلا أنها نهرته وهدّدت بإبلاغ الشرطة فتركها.

وحينما اتصلت به للحصول على عمولتها، أخبرها بالحضور إلى فراشه لتأخذها هناك، فانتقمت منه، وأبلغت زوجته بما حدث، ما أثار حقده عليها، وأبلغها أنه صوّرها بوساطة كاميرات مخفية في الشقة التي استضافها فيها وهي عارية، وهدّدها بنشر الصور والفيديو إذا لم تتصل بزوجته وتعتذر عما حدث.