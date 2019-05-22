اعتقال القطري يوسف العبيدلي رئيس ” بي إن سبورت ” في تهم فساد
في ضربة قوية جديدة لـ ” بي إن سبورت ” كشفت مصادر عن اعتقال القطري يوسف العبيدلي رئيس شبكة ” بي إن ” في فرنسا، لاتهامه بالفساد والرشوة في قضية منح قطر حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.
وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن القضاء الفرنسي قرر اعتقال المسؤول القطري المتهم بتقديم رشاوى لفائدة عدة مسؤولين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
ويتساءل القضاة حول مدفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قدمتها في خريف العام 2011 شركة ” أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت ” العائدة لناصر الخليفي وشقيقه، لشركة تسويق رياضية يديرها، بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق، لامين دياك.
يذكر أن يوسف العبيدلي هو أحد المقربين من ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جرمان ورجل ثقة أمير قطر المدلل حمد بن خليفة، كما يعتبر عضوا في الهيئة المسيرة للفريق الفرنسي .
القرشي[ عدد التعليقات: 2554 ] نشر منذ 20 ساعة
دولة تمول الإرهاب وتأوي الإرهابيين وتزرع الفتن في دول الجوار من اجل عدم إستقرارها وتتعامل بالرشاوي
في جميع انشطتها وخاصة الرياضية من اجل التحكم والسيطرة وحرمان الشعوب من الإستمتاع بمشاهدة
مختلف الألعاب الرياضية وتبديد اموال الشعب القطري المغلوب على امره لدعم إيران وتركيا اكثر دولتين
معاديتين لدول الخليج وشعوبها اليس من حق المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا
أن يسعوا لبتر أيادي حكامها المراهقين وإنقاذ الشعب القطري من بطشهم وطيشهم الصبياني الذي مارسوه
ضدهم منذ سنوات طويلة .
لقد آن الأوان لقطع رأس الأفعى وهم معممين إيران وفصل ذنبها عنها وهم مراهقين قطر وإراحة البلاد والعباد
من شرورهم ومكائدهم .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 13 ساعة
زين واحد فاسد من 8 سنوات …
نبي نفتش عن باقي ال ثاني و والوزراء و عليت القوم اكيد ناهبين ثلثين البلد … وعشرات الصفقات المشبوهه
والاقطاعيات بالوكره وغيره … لا و القصور و الشركات وتهريب الاموال للخارج و صرفهم علي المرتزقه من عرب و عجم
شدو حيلكم يا شباب