اعتقال القطري يوسف العبيدلي رئيس ” بي إن سبورت ” في تهم فساد

ماجد محمد(صدى):

في ضربة قوية جديدة لـ ” بي إن سبورت ” كشفت مصادر عن اعتقال القطري يوسف العبيدلي رئيس شبكة ” بي إن ” في فرنسا، لاتهامه بالفساد والرشوة في قضية منح قطر حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن القضاء الفرنسي قرر اعتقال المسؤول القطري المتهم بتقديم رشاوى لفائدة عدة مسؤولين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ويتساءل القضاة حول مدفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قدمتها في خريف العام 2011 شركة ” أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت ” العائدة لناصر الخليفي وشقيقه، لشركة تسويق رياضية يديرها، بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق، لامين دياك.

يذكر أن يوسف العبيدلي هو أحد المقربين من ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جرمان ورجل ثقة أمير قطر المدلل حمد بن خليفة، كما يعتبر عضوا في الهيئة المسيرة للفريق الفرنسي .