الاشتباه في شن ” نظام الأسد ” هجومًا كيميائيًا جديدًا..وواشنطن تتوعد له

وكالات(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة أن هناك مؤشرات على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد شن صباح الأحد الماضي، هجوما كيميائياً بغاز الكلور في شمال شرق سوريا.

وتوعدت واشنطن للأسد برد ” سريع ومناسب ” إذا تأكد ذلك، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس: ” إن هجوم مفترضاً تمّ بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح 19 مايو، ونكرّر تحذيرنا، إذا استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردّون بسرعة وبشكل مناسب ” .

وقالت مصادر في المعارضة إن النظام السوري نفذ هذه الهجمة بعد أن أخفقت قواته مرات عدة في التقدم في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق أن استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر، وقد أمر حتى اليوم مرتين بشنّ ضربات ضدّ أهداف عسكرية سورية.