كاريلو عن عرض النصر: إما الهلال أو العودة إلى البرتغال

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي أندريه كاريلو لاعب الهلال، على شدة تمسكه بالزعيم، وعدم رغبته في الانتقال إلى أندية أخرى.

وعن رغبة النصر في الحصول على خدماته، قال كاريلو: ” أولويتي هي الهلال، والتقيت بالصدفة اكثر من مرة مع فيتوريا، ولكن لم نتحدث مطلقاً عن العودة للعمل معاً ” .

وتابع: ” كنت أملك عدة عروض، لكنني كنت مقتنعًا بالمشروع الجاد والجاد جداً الذي قدمه الهلال لي، وأن أعود للعمل مع جيسوس، الذي كان أحد أفضل المدربين الذين قضيتهم خلال حياتي المهنية ” .

وأضاف: ” يجب أن أعترف أنني سعيد للغاية في الهلال وأريد أن أستمر، وإما الهلال أو العودة إلى البرتغال ” .

يذكر أن النصر لا يزال مهتماً بضم كاريلو رغم اتفاق اللاعب مع الهلال على بنود التجديد، لتعويض الرحيل المحتمل لمحترفه النيجيري أحمد موسى.

وكانت تقارير قد تحدثت عن نية الهلال التقدم بعرض رسمي إلى بنفيكا من أجل شراء عقد كاريلو بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو.