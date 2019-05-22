تعقيب عبدالعزيز الغيامة على قرار تأجيل مباراة النصر وذوب آهان

الأربعاء 22
مايو
زوووبد ياغيامة برافو عليك 👍.
اللعبة واضحة يبون يرجعون فساد فريق الدلال الى سابق عهده.
يبون يجيبون شخص دلالي ومعاه من شللهم الفاسدة ليعبثون بالكرة السعودية كما كانوا يفعلون.
لا لعودة فساد الفريق الدلالي.
لا للقائمة والمطلوب اعضاء منتخبين مع رئيس لا علاقة لهم فيه بشرط ان يكونوا جميعهم ذوي باع طويل في كرة القدم وان يكونوا من جميع الاندية.
سبب واضح الخوف على حياة الاعبين من الدسائس انتم عايشين في وهم وكل تعليقكم والله من جنبها تم تأجيل مكان اقامتها بسبب الحاصل في المنطقه احسن شي الفلسفه الي مالها داعي انتم عايشين فين
لازم راحة لاعبين هذا شئ طبيعي فريق له تأثير من المركز الثامن عمل له المستحيل للوصل إلى الكأس الأصلي ونتمنى لعب المبارة في ملاعب النصر في الشميسي جماهير مختلفة تنتظر للمشاهدة
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 4 ساعات
زوووبد ياغيامة برافو عليك 👍.
اللعبة واضحة يبون يرجعون فساد فريق الدلال الى سابق عهده.
يبون يجيبون شخص دلالي ومعاه من شللهم الفاسدة ليعبثون بالكرة السعودية كما كانوا يفعلون.
لا لعودة فساد الفريق الدلالي.
لا للقائمة والمطلوب اعضاء منتخبين مع رئيس لا علاقة لهم فيه بشرط ان يكونوا جميعهم ذوي باع طويل في كرة القدم وان يكونوا من جميع الاندية.
🐪[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبب واضح الخوف على حياة الاعبين من الدسائس انتم عايشين في وهم وكل تعليقكم والله من جنبها تم تأجيل مكان اقامتها بسبب الحاصل في المنطقه احسن شي الفلسفه الي مالها داعي انتم عايشين فين
الواقع[ عدد التعليقات: 7012 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم راحة لاعبين هذا شئ طبيعي فريق له تأثير من المركز الثامن عمل له المستحيل للوصل إلى الكأس الأصلي ونتمنى لعب المبارة في ملاعب النصر في الشميسي جماهير مختلفة تنتظر للمشاهدة