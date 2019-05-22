بالفيديو.. منصور النقيدان: الإلحاد عقيدة عليك احترامها
حل الكاتب والباحث منصور النقيدان ضيفًا ببرنامج ” الليوان ” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر.
وتحدث النقيدان خلال اللقاء، عن ظاهرة الإلحاد، قائلا: ” الإلحاد عقيدة، وعليك أن تحترم الإلحاد لأنه خيار للإنسان ” على حد قوله.
وفي رأي مثير للجدل، يرى الكاتب أن الإيمان القلبي هو الإيمان الحقيقي، دون النظر إلى القيام بالعبادات كالصلاة وغيرها.
وقال النقيدان: ” أنا من غلاة المرجئة، الذين يرون أن الإيمان القلبي الذي هو أساس الفطرة هو الإيمان الحقيقي ” .
ويخالف ” المرجئة ” أهل السنة في أصل من أصول العقيدة، حيث يرى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، بينما يرى أهل الإرجاء أن الإيمان هو التصديق والقول فقط، ولا يزيد ولا ينقص، ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان.
يذكر أنه تم تكريم منصور النقيدان، ضمن مجموعة تم اختيارها بوصفهم ” أبطال ” الحملة العالمية ضد التطرف، وذلك نظير الجهود التي قاموا بها في مكافحة الإرهاب والعنف حول العالم.
#فيديو
الكاتب #منصور_النقيدان: الإلحاد عقيدة، عليك أن تحترم الإلحاد لأنه خيار للإنسان..#منصور_النقيدان_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/xpGDaLxTWI
— الليوان (@Fealsora) May 21, 2019
#فيديو
الكاتب #منصور_النقيدان: أنا من غلاة المرجئة، الذين يرون أن الإيمان القلبي الذي هو أساس الفطرة هو الإيمان الحقيقي#منصور_النقيدان_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/KI4l4BzAPD
— الليوان (@Fealsora) May 21, 2019
طارق[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنة الله عليك
الالحاد عقيد ويجب ان نحترمه
اذا هو ماحترم ربه الليهو خالقه تبي احد يحترمه
لعنة الله عليك
القرشي[ عدد التعليقات: 2552 ] نشر منذ 3 ساعات
قائلا: ” الإلحاد عقيدة، وعليك أن تحترم الإلحاد لأنه خيار للإنسان ” على حد قوله.
خليني أسألك هذه الأسئلة ؟
هل الملحدين يحترمون الخالق عز وجل ؟ هل الملحدين يحترمون أسماء الله ؟
هل الملحدين يحترمون محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل ؟
هل الملحدين يحترمون شريعة الله سبحانه وتعالى ؟ هل الملحدين يحترمون إنسانية الإنسان ؟
هل الملحدين يحترمون القيم والأخلاق ؟ هل الملحدين يؤمنون بالشرف والكرمة والعفة والطهارة ؟
قسمآ بالله إنهم لا يؤمنون بأيٍ مما ذكرته فكيف أحترم من لا يوجد في قاموس حياتهم شيء إسمه
الإحترام ولا يعرفون له إسم أو عنوان ؟
إم بي سي وروتانا شركتان لهدف واحد وهو نشر الأفكار الهدامة وتلميع اصحاب الفكر المنحرف
حسبنا الله ونعم الوكيل .
سالم[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 ساعات
الالحاد لاعقيدة ولا خرابيط
الالحاد مرض نفسي
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2530 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وش يقول[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي على الي استقبلك في القناه وخلاك تطلع للعالم هذي الاشكال لها مكان معروف ورا الحاير
بطبعي صريح[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكين هذا ما استفاد من تعليمه ابد ادعوله بالهدايه اوان الله ياخذ عمره
سلطان[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله من اظهرك في القناة ولكنك بحول الله ومن اظهرك في القناة في عمد ممددة في جهنم مستقركم انا وغيرى يعلم لو احد من الناس شتمك وشتم امك واباك لأخرجته من الحياة با لكره والعداوة لعنكم الله واعد لكم عذابه في الدنيا قبل الأخرة في لكن الله جعلك ممن اتبع الشيطان.
الواقع[ عدد التعليقات: 7012 ] نشر منذ 1 ساعة
الان نشاهد البعض من المسلمين َ واهل السنة يتماهون في دينهم ويجلدون ذاتهم أرضى لمن يكفر بالله وعدو الإسلام والمسلمين وهذا الشخص أحدهم على كبر عمره ونشائته في مجتمع وبيت إسلامي الان ان ذلك لم يحميه من هذا الفكر الهدام ودليل انه ضعيف شخصية أمام الملحدين الذين ينتظرون منه وأمثاله احترامهم وتصديق أفعالهم أمام الخالق الذي جل علاه خلقه وخلقهم اذا لماذا الجحود والكفر به أعوذ بالله منه وأمثاله ففكره خطير على الإسلام والمسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
طير الهوى[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 1 ساعة
الإعلامي عبدالله المديفر.
بليز بليز بليز الاشكال اللي في مخها تلوث لاتجيبها
محترم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 54 دقيقة
اسال الله في هذا اليوم ان يأخذ عقل عبدالله المديفر ومنصور الزقيدان ومن يحاولو أن يزلو الناس عن دينهم ويشكيكون فيه وان ينصرنا عليهم وحسبي الله ونعم الوكيل