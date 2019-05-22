بالفيديو.. منصور النقيدان: الإلحاد عقيدة عليك احترامها

علي القحطاني(صدى):

حل الكاتب والباحث منصور النقيدان ضيفًا ببرنامج ” الليوان ” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر.

وتحدث النقيدان خلال اللقاء، عن ظاهرة الإلحاد، قائلا: ” الإلحاد عقيدة، وعليك أن تحترم الإلحاد لأنه خيار للإنسان ” على حد قوله.

وفي رأي مثير للجدل، يرى الكاتب أن الإيمان القلبي هو الإيمان الحقيقي، دون النظر إلى القيام بالعبادات كالصلاة وغيرها.

وقال النقيدان: ” أنا من غلاة المرجئة، الذين يرون أن الإيمان القلبي الذي هو أساس الفطرة هو الإيمان الحقيقي ” .

ويخالف ” المرجئة ” أهل السنة في أصل من أصول العقيدة، حيث يرى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، بينما يرى أهل الإرجاء أن الإيمان هو التصديق والقول فقط، ولا يزيد ولا ينقص، ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان.

يذكر أنه تم تكريم منصور النقيدان، ضمن مجموعة تم اختيارها بوصفهم ” أبطال ” الحملة العالمية ضد التطرف، وذلك نظير الجهود التي قاموا بها في مكافحة الإرهاب والعنف حول العالم.