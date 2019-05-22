بالصور.. إصابة 6 إطفائيين ومواطنين في حريق مستودعين بصبيا

تركي السالم(صدى):

تسبب حريق هائل في مستودعين بمحافظة صبيا في إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تلقت بلاغًا عن حادث حريق في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء، ومستودع لإحدى المكتبات، محترقان كليًّا.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أنه تمت السيطرة على الحريق من قِبل الفِرق، والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.