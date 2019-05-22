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  3. مؤرخ رياضي : الهلال لديه 90 بطولة والنصر لديه 45 بطولة

مؤرخ رياضي : الهلال لديه 90 بطولة والنصر لديه 45 بطولة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين

بطولة كأس الخيل والخطوط تسمي هذي بطوله صحيح طاقيه واذا فكر الطاقه يخترع بطوله اسمها طاقيه سوو كأس اسمه دوري الطواقي

[ عدد التعليقات: 7012 ] نشر منذ 60 دقيقة

من عرفنا أنفسنا بطولات النصر ما توصل حتى 18 بطولة واحد البطولات لعب لوحدة واخذ المركز الثاني ههههههههههه

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