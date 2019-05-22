مؤرخ رياضي : الهلال لديه 90 بطولة والنصر لديه 45 بطولة

الأربعاء 22
مايو
بطولة كأس الخيل والخطوط تسمي هذي بطوله صحيح طاقيه واذا فكر الطاقه يخترع بطوله اسمها طاقيه سوو كأس اسمه دوري الطواقي
من عرفنا أنفسنا بطولات النصر ما توصل حتى 18 بطولة واحد البطولات لعب لوحدة واخذ المركز الثاني ههههههههههه
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حمد الله[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
بطولة كأس الخيل والخطوط تسمي هذي بطوله صحيح طاقيه واذا فكر الطاقه يخترع بطوله اسمها طاقيه سوو كأس اسمه دوري الطواقي
الواقع[ عدد التعليقات: 7012 ] نشر منذ 60 دقيقة
من عرفنا أنفسنا بطولات النصر ما توصل حتى 18 بطولة واحد البطولات لعب لوحدة واخذ المركز الثاني ههههههههههه