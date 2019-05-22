عايد الرشيدي: الدوري الذي حققه النصر عن الف بطولة

الخميس 23
مايو
وجهة نظرك يالرشيدي ودليل على مستوى عقليتك .. اللتي لاتتجاوز محيط ناديك.. تشنج وتعصب اعمى وعالة على المحيط الرياضي ونكرة من النكرات…… ورايك لايتعدى حنجرتك… منك واليك
طبعا عن الف بطولة اقوى واطول دوري رغم كل العقبات والصعوبات والمؤمرات والمنشطات والتحكيم ونقل مباريات والفار تأخذ اللقب شي عظيم وإنجاز تاريخي لا يستطيع تحقيقه أي نادي
ماوكلي لا انت ولا الرشيدي كلامك صحيح بل العكس صحيح …. يمكن وزن وترنسسترات المخ عندكم مقلوبة. او مضروبه .. دايما تدعون المظلومية … احمدوا ربكم والبركه في تركي ومن وراه….
بس كأس الدوري فخم وقالي وذهب المهم يستاهل العالمي لأنه كفو ودعس على السنافره ههههههه
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فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 17 ساعة
وجهة نظرك يالرشيدي ودليل على مستوى عقليتك .. اللتي لاتتجاوز محيط ناديك.. تشنج وتعصب اعمى وعالة على المحيط الرياضي ونكرة من النكرات…… ورايك لايتعدى حنجرتك… منك واليك
ماوكلي[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 12 ساعة
طبعا عن الف بطولة اقوى واطول دوري رغم كل العقبات والصعوبات والمؤمرات والمنشطات والتحكيم ونقل مباريات والفار تأخذ اللقب شي عظيم وإنجاز تاريخي لا يستطيع تحقيقه أي نادي
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 10 ساعات
ماوكلي لا انت ولا الرشيدي كلامك صحيح بل العكس صحيح …. يمكن وزن وترنسسترات المخ عندكم مقلوبة. او مضروبه .. دايما تدعون المظلومية … احمدوا ربكم والبركه في تركي ومن وراه….
ابونايف[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 10 ساعات
بس كأس الدوري فخم وقالي وذهب المهم يستاهل العالمي لأنه كفو ودعس على السنافره ههههههه