الاتحاد يجتمع بإدارة التعاون لحسم صفقة عبدالفتاح آدم

ماجد محمد(صدى):

يسعى المسؤولون في إدارة الاتحاد إلى طلب اجتماع مع نادي التعاون؛ لبحث صفقة انتقال المهاجم عبد الفتاح آدم.

وقالت مصادر إن إدارة التعاون لا تعترض على انتقال اللاعب إلى صفوف الاتحاد، إذا كان العرض يناسب الطرفين.

يذكر أن ” آدم ” من أبرز نجوم موسم دوري المحترفين 2019، فأحرز مع التعاون 12 هدفا، على الرغم من تواجده احتياطيًا في أغلب المباريات.