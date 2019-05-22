الاتحاد يجتمع بإدارة التعاون لحسم صفقة عبدالفتاح آدم
يسعى المسؤولون في إدارة الاتحاد إلى طلب اجتماع مع نادي التعاون؛ لبحث صفقة انتقال المهاجم عبد الفتاح آدم.
وقالت مصادر إن إدارة التعاون لا تعترض على انتقال اللاعب إلى صفوف الاتحاد، إذا كان العرض يناسب الطرفين.
يذكر أن ” آدم ” من أبرز نجوم موسم دوري المحترفين 2019، فأحرز مع التعاون 12 هدفا، على الرغم من تواجده احتياطيًا في أغلب المباريات.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ يوم واحد
الاتحاد يجتمع بإدارة التعاون لحسم صفقة عبدالفتاح آدم قبل عدة ايام سمعنا تصاريح من البيت النصروي ان هذا اللاعب سوف يوقع مع النصر ولاعب تعاوني اخر معه لااتذكر اسمه الموسم المقبل احتارنا ياصدي اين الحقيقة