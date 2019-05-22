 جبران عن تجسيده المهدي في العاصوف 2: ” خوفت من الشخصية “

أميرة خالد(صدى):

تفاعل عدد كبير من المشاهدين خلال الأيام الماضية مع أحداث مسلسل العاصوف، خاصة في حلقات اقتحام جهيمان للحرم المكي.

وأدى الممثلين أدوارهم في أحداث مسلسل العاصوف 2 ببراعة ليس لها مثيل، فأبدى المشاهدين إعجابهم بهذا العمل الذي فضح المتأسلمين.

وفي هذا الصدد قال الفنان والمسرحي جبران الجبران، الذي جسد شخصية ” المهدي ” إنه كان خائفًا من تأدية الشخصية؛ لأنها شخصية رهيبة و كبيرة.

وأكد على أنه استعد جيدًا للدور وتدرب على مدار شهرين جيدًا، مضيفا : ” هذا وطننا وجزء من تاريخنا “.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها شخصية جدلية، متابعا : ” بلدنا انتقل من مرحلة السكوت عن التاريخ إلى تمثيله بجهود سمو ولي العهد “.

وعن شخصية المهدي أشار إلى أنها توجد في لب الثقافة الإسلامية، وثابتة في وجدان كل مسلم، وشخصية مسلَّم بها.