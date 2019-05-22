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فهد المفرج يقرر الإستقالة من نادي الهلال

فهد المفرج يقرر الإستقالة من نادي الهلال
ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن فهد المفرج مدير الكرة للفريق الاول بنادي الهلال، قرر الإستقالة عن النادي مؤكدًا أن قراره نهائي ولن يعود فيه مرة أخرى.

ويذكر أن المفرج أصبح أقدم مشرف ناد في الوقت الحالي، حيث أنھى السنة الـ6 وھو على رأس عمله في ھذا المنصب رغم تعدد الإدارات الھلالیة.

وكان المفرج قد ألمح قبل مباراة فریقه أمام الدحیل إلى رحیله، بعد مسیرة طویلة حافلة بالمنجزات.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يوم واحد

فهد المفرج يقرر الإستقالة من نادي الهلال كفيت ووفيت يا كوتش آن الاوان كي تترجل عن صهوة جوادك وتترك الساحة لدماء شابه جديده لادارة كرة القدم في الهلال كنت اتمني لو اكملت الموسم لبعد البطولة الاسيوية وبعدها تقدم استقالتك من النادي اتمني من كل قلبي التوفيق والنجاح للكبتن فهد مستقبلا واتمني من ادارة الهلال تكريم الكوتش فهد معنويا وماديا واقامة حفل افطار جماعي في رمضان لمنسوبي وادارة ولاعبين لتكريم الكبتن فهد المفرج لما قدمه للنادي خلال مسيرته الطويلة التي امتدت لاكثر من 6 سنوات مضت علي الحلوه والمرة مع الزعيم الاسيوي

[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ 19 ساعة

الحمد لله راح نشوف هلال جديد بعيد عن المجالات

[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 16 ساعة

الحمدلله فـــكّــه … الله لا يرده معظــم المشاكل هو سـبب فيها وخاصــتاً اللاعبين،،، معاهم معاهم وعليهم عليهم…

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