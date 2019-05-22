هيئة السوق المالية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عن وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أخصائي حماية المستثمر)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الشريعة، القانون، إدارة أعمال، المحاسبة، الإدارة المالية، الإحصاء) أو ما يعادلها.

وتضمنت الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الشريعة، القانون، إدارة أعمال، المحاسبة، الإدارة المالية، الإحصاء) أو ما يعادلها.

وخبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في القانون أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادله – أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة .

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