وظائف شاغرة في كلية الجبيل الصناعية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل عن عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الصناعية.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: مدرب/ محاضر لتكنولوجيا الكيمياء الصناعية (للسعودي محاضر في مركز تدريب السلامة من الحرائق (للسعوديين)مدرب اللحام (للسعوديين)مساعد أستاذ في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية، مساعد أستاذ في هندسة الأجهزة والتحكم، مدرب في تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية (للسعوديين).

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