وليد الفراج على شاشة ” SBC ” في برنامج جديد

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة قناة SBC والممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقدًا مع الإعلامي وليد الفراج، لتقديم برنامجًا رياضيًا جديدا حصريًا على شاشتها بداية من الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد قال داود الشريان، إن الهيئة تحرص على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات؛ لكسب رضاء مشاهدي قنوات الوطن.

وحرص ” الشريان ” على الإشادة بمسيرة وليد الفراج الإعلامية والنجاحات التي حققها الفترة الماضية في محطاته الإعلامية.

ومن جانبه أعرب ” الفراج ” عن سعادته بلتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكدًا حرصه على الوجود في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهدين .