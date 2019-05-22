وليد الفراج على شاشة ” SBC ” في برنامج جديد
أعلنت إدارة قناة SBC والممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقدًا مع الإعلامي وليد الفراج، لتقديم برنامجًا رياضيًا جديدا حصريًا على شاشتها بداية من الموسم المقبل.
وفي هذا الصدد قال داود الشريان، إن الهيئة تحرص على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات؛ لكسب رضاء مشاهدي قنوات الوطن.
وحرص ” الشريان ” على الإشادة بمسيرة وليد الفراج الإعلامية والنجاحات التي حققها الفترة الماضية في محطاته الإعلامية.
ومن جانبه أعرب ” الفراج ” عن سعادته بلتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكدًا حرصه على الوجود في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهدين .
المدفعية الاتفاقية 🍏🍎🍏🍎[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله
قناة لاهي معروفه ولا هي مشهوره خل الفراج يلاقي ويبربر بلحاله هناك
ولاهلا ولا مسهلأ 🍏🍎
القرشي[ عدد التعليقات: 2552 ] نشر منذ 6 ساعات
ما يجي من ورا هذا الشخص غير نشر الكراهية وزرع التعصب مابين جماهير الأندية مثل ما كان يسوي
في برنامجه المقبور اكشن يا دوري .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 4 ساعات
وليد الفراج على شاشة ” SBC ” في برنامج جديد اقولكم مو كفاية خالد الفراج في حالتنا حاله مو كفاية اكشن يادوري صار زي الاتجاه المعاكس يجيب الهلالي يتناكف مع النصروي والاتحادي مع الاهلاوي
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1615 ] نشر منذ 4 ساعات
وليد الفراج على شاشة ” SBC ” في برنامج جديد اشوي ماهو في محطة ام بي سي مادمت في شاشة ” SBC حيقق شهرة كبيرة لهذه المحطة الناشئة تحت ادارة داود الشريان
الواقع[ عدد التعليقات: 7012 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله هذه القناة لا اتابعها ولا حتى اتذكرها يمكن من اسمها الغربي تعتبر قناة غير مهمة للمشاهدة لا أعلم عنها الا حينما نقرأ مثل هذا الخبر يمكن لو تغير اسمها إلى اسم عربي له علاقة بثقافتنا وتراثنا العربي وسعوديتنا يكون لها كثير من المتابعين