عصابة نسائية تخطف رجل أعمال بارز وتبتزه

نيودلهي(صدى):

أطاحت الشرطة الهندية، بعصابة نسائية قامت بخطف رجل أعمال بارز في مومباي، أثناء رحلة عمل له في نيودلهي.

وأوضحت الشرطة الهندية، أن الضحية كان سيقابل امرأة يعرفها مسبقًا حيث كانت تجلس في البهو برفقة امرأة أخرى، و عرضا عليه الذهاب في جولة قصيرة لمقابلة صديق لهما.

وبعد الواقعة بساعات، أبلغ مدير يعمل في شركة الهندسة البحرية في مومباي، الشرطة بخطف رئيسه في العمل، إذ جرى احتجاز الضحية في منزل يقع في شرق العاصمة، وتحديدا في منطقة ” لاكشمي ناجار ” .

وتمكنت الشرطة من التعرف على موقع الرهينة من خلال استخدام كاميرات المراقبة الطرقية ومراقبة خطوط الهواتف المحمولة، لتباشر فورا بإرسال فرقة مداهمة، أنقذت رجل الأعمال وقبضت على العصابة الخاطفة.

وكانت العصابة المكونة من 4 نساء ومتعاونين اثنين، يبتزون الضحية وأقاربه لدفع فدية مالية تقدر بـ 57 ألف دولار أمريكي.