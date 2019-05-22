ميسي في المقدمة وإيكاردي بالخارج.. قائمة أرجنتين بكأس كوبا أمريكا

نواف السالم(صدى):

كشف المنتخب الأرجنتيني، عن القائمة النهائية للفريق في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم المقرر إقامتها في البرازيل خلال الشهر المقبل.

وأوضح الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن القائمة النهائية تضم ” ليونيل ميسي، باولو ديبالا، سيرغيو أغويرو ” ، فيما تم استبعاد ماورو إيكاردي عن قائمة المنتخب في البطولة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

– إستيبان أندرادا ” بوكا جونيورز ”

– فرانكو أرماني ” ريفر بليت ”

– أوجستين مارشسين ” كلوب أمريكا المكسيكي ”

الدفاع:

– نيكولاس أوتاميندي ” مانشستر سيتي الإنجليزي ”

– خوان فويث ” توتنهام الإنجليزي ”

– فونيس موري ” فياريال الإسباني ”

– ميلتون كاسكو ” ريفر بليت ”

– رينزو سارافيا ” راسينغ ”

– نيكولاس تاجليافيكو ” أياكس الهولندي ” .