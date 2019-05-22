ميسي في المقدمة وإيكاردي بالخارج.. قائمة أرجنتين بكأس كوبا أمريكا
كشف المنتخب الأرجنتيني، عن القائمة النهائية للفريق في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم المقرر إقامتها في البرازيل خلال الشهر المقبل.
وأوضح الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن القائمة النهائية تضم ” ليونيل ميسي، باولو ديبالا، سيرغيو أغويرو ” ، فيما تم استبعاد ماورو إيكاردي عن قائمة المنتخب في البطولة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى:
– إستيبان أندرادا ” بوكا جونيورز ”
– فرانكو أرماني ” ريفر بليت ”
– أوجستين مارشسين ” كلوب أمريكا المكسيكي ”
الدفاع:
– نيكولاس أوتاميندي ” مانشستر سيتي الإنجليزي ”
– خوان فويث ” توتنهام الإنجليزي ”
– فونيس موري ” فياريال الإسباني ”
– ميلتون كاسكو ” ريفر بليت ”
– رينزو سارافيا ” راسينغ ”
– نيكولاس تاجليافيكو ” أياكس الهولندي ” .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ يوم واحد
برشلوني حتي النخاع زعلان عليكم جمهور وعشاق البرشا يا ميسي انت ورفاقك فرحنا كثيرا يوم لقنتو كتيبة محمد صلاح نادي ليفربول درسا لن ينسوه بالثلاثة في الكمب نو لاكن خذلتونا في مبارة العوده هزيمة باربعة صفر وكان سبب خروج البرشا من البطولة الاوربية لم نكن نتوقع هذه الهزيمة الثقيلة تصورنا من الاستحالة من ليفربول الفوز علي البرشا 4 اهداف لصفر