عضو شورى يصفع الحوثيين: ” عدم رد المملكة هدوء يسبق العاصفة “
علق عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، اليوم الثلاثاء، على انتهاكات جماعة الحوثي الإيرانية ضد المملكة والتي كان أخرها إطلاق صاروخين على الطائف وجدة أمس.
وقال فهد بن جمعة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يعتقد الحوثيين من خلال اعتداءاتهم إلارهابية على المملكة العربية السعودية وعدم ردها أنه يعبر عن ضعفها “.
واستكمل تغريدته : ” لكنهم لا يدركون جيدًا أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة وسوف نرى “.
وتواصل مليشيات الحوثي الإيرانية محاولاتها الفاشلة بين الحين والأخر لزعزعة استقرار المملكة من خلال صواريخها البالستية التي تُحبطها قوات الدفاع الجوي.
وكانت اعترضت قوات الدفاع الجوي فجر الإثنين صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف، بينما الثاني فوق مدينة جدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم انصرنا على من عادانا ، ورد كيد العدو في نحره ,, آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
الله يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 24 ساعة
كل عام وانتم بخير