بحضور وكيل محافظة بيشة اختتام فعاليات دورة ” العمايد2 ” الرمضانية

محمد السعران(صدى):

اختُتِمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم ” العمايد2 ” المقامة بلجنة التنمية الاجتماع بقرى العمايد ، مساء أمس؛ وذلك بمشاركة 10 فرق من مختلف القرى بمحافظة بيشة؛ حيث فاز بالدورة فريق الملكي، بعد تغلبه على نظيره فريق ميلان بنتيجة (4-0)بحضور وكيل محافظة بيشة الاستاذ سعيد بن ناصر الطلوق .

وأوضح رئيس اللجنه بالعمايد الاستاذ محمد بن معيض القحطاني، أن هذه الفعالية تأتي ضمن إطار الخطة العامة لمكتب التنمية بالعمايد، والتي تحرص على إشباع رغبات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وكذلك ملء جانب الفراغ لدى أبنائنا الشباب بكل ما فيه من احتضان لمواهبهم وإبرازها بالشكل المطلوب والعمل على صقل تلك المواهب وإبرازها.

وأكد ” القحطاني ” نجاح هذه الفعاليات من كل جوانبها على المستوى الجماهيري والفني؛ مشيراً إلى أن ذلك لم يتحقق إلا بتكاتف الجميع من أبناء محافظة بيشة ، ودعم ومساندة المحافظة ممثلة في وكيل المحافظة.