حصل على المركز الأول.. السنغالي.. قدمت على الجامعة الإسلامية وأرجو أن أقبل

عبدالعزيز القثامي (صدى):

لم يدر بخلد المشارك محمد المجتبى جلو من السنغال في مسابقة أفريقيا الكبرى التي أقيمت في مدينة دار السلام في تنزانيا وحضرها فخامة الرئيس جمهورية تنزانيا برعاية المملكة العربية السعودية وحضور معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بآن الجائزة الأولى سوف تكون من نصيبه إلا أن بعد أعلن مقدم الحفل اسمه ليخر ساجداً لله سبحانه.

ويقول جلو ” شاركت بترشيح من شيخي الدكتور محمد حبيب الله في السنغال وبعد مراجعة القرآن الكريم لمدة طويلة الحمد لله وصلنا إلى تنزانيا قبل المسابقة بيوم واحد للمشاركة “.

ويضيف ” كل توقعاتي كانت تنصب حول أنني إن شاء الله سوف انجح ولكن المركز الأول لم يكن بخلدي وهذا بحق مفاجئة من الله تبارك الله وتعالى واحمد الله على نعمة العظيمة وآلائه الجسيمة.

وعن طموح الشاب محمد المجتي ذو ٢١ عاماً يتحدث اللغة العربية بطلاقة وحفظ القرآن عندما كان في العاشرة من عمرة يقول حصل على الشهادة الثانوية وقدمت للقبول بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأرجو أن اقبل بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله حينما تظهر نتائج القبول.

ويضيف ” لدي طموح أطمح بأن أكون قارئ للقرآن عالما بالقراءات كلها جامعا لها وأن أحفظ المتن القرآنية.

ولفت الفائز بالمركز الأول والداي كانوا من أشد الداعمين لي أثناء حفظي للقرآن الكريم ولا يزالون يقدمون لي كل شيء وأرجو من الله آن يكونوا بخير ادعوا الله لهما بطول العمر والبركة وصحتنا بالجسم والعقل.