عودة الإنارة لمخطط ولي العهد بمكة

حسين العلي(صدى):

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع مُطالبات أهالي مخطط ولي العهد رقم ٥ بمكة المكرمة و استيائهم بسبب إغلاق الإنارة في شوراع المخطط نتيجة عدم تسديد المستثمر كامل رسوم شركة الكهرباء .

ووجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص الجهات المختصة في الأمانة بسرعة التجاوب مع مطالبات الأهالي ومخطابة الجهات المعنية بسرعة تسديد رسوم الكهرباء ورفع الضرر عن أهالي المنطقة .

وقامت وحدة المخططات الخاصة والاستثمارية بالأمانة برصد أرقام الطلبات ورسوم العدادات من قبل الشركة السعودية للكهرباء ، وتم توجيه الإستشاري لمخاطبة المطورين المسؤولين عن المخطط ، للإسراع بتسديد رسوم العدادات ، وتم إنهاء سداد ١٠ من أصل ١٠ عدادت وتم تركيب عدد ٣ عدادات إضافةً إلى تشغيل ٣ لوحات إنارة في المخطط المذكور .