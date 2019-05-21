دوري الأبطال.. التعادل يحسم لقاء الاتحاد والوحدة والفريقان إلى دور الـ16 (صور)

ماجد محمد(صدى):

تعادل نادي الاتحاد، مع الوحدة الإماراتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، إذ لم ينجح أي الفريقين في التسجيل في شباك الآخر، إلا أن الاتحاد سجّل أول هدف في الشوط الثاني بأقدام رومارينيو في الدقيقة 68، وعادل محمد برغش النتيجة للوحدة بعد ذلك بـ 3 دقائق فقط.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة في 6 مباريات، فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل الفريقين إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.

يذكر أن نادي الهلال كان قد تأهل إلى دور الـ16 بعد تعادله أمس الثلاثاء أمام الدحيل القطري بهدفين لهدفين، كما تأهل النادي الأهلي بعد فوزه على باختاكور ليواجه الهلال في الدور المقبل، كما ضمن النصر التأهل إلى دور الـ16 لوجوده في المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، وذلك على الرغم من تأجيل مباراته أمام ذوب آهن الإيراني.