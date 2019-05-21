بالفيديو.. حمد المحرج : التعليم أطلقت مبادرة تركز على اللغات بالتعاون مع جامعات عالمية

علي القحطاني(صدى):

أكد حمد المحرج وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على مبادرة جديدة تسمى (البرامج الصيفية) تركز على تعليم اللغات ونتعاون فيها مع جامعات عالمية

وقال المحرج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” إن وزارة التعليم لديها مشروع ” بناء نواتج تعلم عالمية ” لرفع كفاءة المخرجات الجامعية، وآليات القبول بالدراسات العليا مرتبطة بقدرة الأقسام العلمية في كل جامعة بشكل منفصل

وأضاف :هناك لجان علمية مشتركة تعمل على لتطوير المناهج الجامعية، موضحًا :العدد الإجمالي للقبول بالجامعات لم ينخفض عن السابق، ونسبة العجز في سوق العمل لخريجي الدبلومات أكثر من خريجي البكالوريوس .

وتابع : كما وضعنا خطة لتمكين المرأة من خلال التوسع في التخصصات المتاحة لها في التعليم الجامعي والتدريب.

https://twitter.com/YaHalaShow/status/113092530831462

https://twitter.com/YaHalaShow/status/11309269164107939854000