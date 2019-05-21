بالفيديو.. سوريات يغنين ويرقصن ويقرعن الطبول في شوارع الكويت
أظهر مقطع فيديو، عدد من الفتيات السوريات وهن يرقصن ويقرعن الطبول في شوارع الكويت.
وأوضح الفيديو، الفتيات وهن يجبن شوارع الكويت ليلًا ويغنين باللهجة السورية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.
كما بيَّن السكان، وهم منهدشين من الفتيات، حيث كانوا ينظرون لهن على حافة الطرقات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
الفيديو غير متاح ..
,, بعدين حرام ان يحدث هذا في بلد عربي مسلم وفي شهر رمضان على وجه الخصوص ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 14 ساعة
زين انه غير متاح خل تخف الذنوب عن صدى
.[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 19 ساعة
وليه ما مسكتهم الشرطه الكويتيه!!
وش سبب سعادة هؤلاء الشرذمه؟
وفي شهر رمضان بعد!!
والله ماخذين راحتهم هالسوريات، بس لو يسفرونهم كان يتادب الباقين ولا يسوون هالحركاات.
فعلن ان انت اكرمت اللئيم تمرد!
بدل ما يحمدون ربهم انهم عايشين في الكويت في امن وامان ، وغيرهم في المخيمات وفي حاله الله يعلم بها قاعدين يسوون هالحركاات اللي غير مفهوم المقصد بها.
أبو شكيب[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 17 ساعة
و الله انتم و من نشر الخبر شرذمة , من الواضح نبرة العنصرية لديكم, و نشر اي شئ مسيء للسوريين و غيرهم , من الواضح ان هذا الفيديو مصور في حوش المنزل أي فيديو خاص و قد تكون الاخوات فيه محجبات و قام فاسق بنشر الفيديو , فنتم شركاء في كشف حرمة الناس.
مغترب[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 14 ساعة
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 13 ساعة
التصوير مضلم وغير واضح