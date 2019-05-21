بالفيديو.. سوريات يغنين ويرقصن ويقرعن الطبول في شوارع الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عدد من الفتيات السوريات وهن يرقصن ويقرعن الطبول في شوارع الكويت.

وأوضح الفيديو، الفتيات وهن يجبن شوارع الكويت ليلًا ويغنين باللهجة السورية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

كما بيَّن السكان، وهم منهدشين من الفتيات، حيث كانوا ينظرون لهن على حافة الطرقات.