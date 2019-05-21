شمس الكويتية تستفز الجماهير بأغنية جديدة للنصر

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفانة الكويتية شمس جدلًا كبيرًا بإعلانها عن تسجيل أغنية جديدة لنادي النصر بعد تتويجه بلقب دوري المحترفن 2019.

وأعلنت شمس عن أغنية نادي النصر عبر حسابها الشخصي على انستجرام؛ فنشرت صورة لها وهي ترتدي فستانًا يغلب عليه لون فريقها المفضل ” النصر “ ، وعلقت قائلة: ” دق خشوم أغنية نادي النصر قريبًا “.

وتفاعل الجماهير على منشور شمس ما بين مؤيد ومعارض لها ، فهاجمهم مشجعي الأندية الأخرى بينما أبدى محبي النصر سعادتهم بالأغنية.

يذكر أن نادي النصر توج بلقب دوري المحترفين 2019 بفارق نقطة واحدة عن غريمه الهلال صاحب المركز الثاني.

و شمس الكويتية، من مشجعي نادي النصر وعادة ما تحضر بعض مبارياته وتحرص على توجيه التهاني له بعد انتصاراته وتتويجه بالبطولات.