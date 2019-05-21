شمس الكويتية تستفز الجماهير بأغنية جديدة للنصر
أثارت الفانة الكويتية شمس جدلًا كبيرًا بإعلانها عن تسجيل أغنية جديدة لنادي النصر بعد تتويجه بلقب دوري المحترفن 2019.
وأعلنت شمس عن أغنية نادي النصر عبر حسابها الشخصي على انستجرام؛ فنشرت صورة لها وهي ترتدي فستانًا يغلب عليه لون فريقها المفضل ” النصر “ ، وعلقت قائلة: ” دق خشوم أغنية نادي النصر قريبًا “.
وتفاعل الجماهير على منشور شمس ما بين مؤيد ومعارض لها ، فهاجمهم مشجعي الأندية الأخرى بينما أبدى محبي النصر سعادتهم بالأغنية.
يذكر أن نادي النصر توج بلقب دوري المحترفين 2019 بفارق نقطة واحدة عن غريمه الهلال صاحب المركز الثاني.
و شمس الكويتية، من مشجعي نادي النصر وعادة ما تحضر بعض مبارياته وتحرص على توجيه التهاني له بعد انتصاراته وتتويجه بالبطولات.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ يوم واحد
يالبى الزين كلك ذوووق يا عسل يكفينا بس انك عالميه ونصيحه للسنافره يخلون أحلام تعطيهم اغنية العالميه صعبه قويه هههههههه بس والله كأس الأمير محمد فخم والفخم للفخم
أبو نواف[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 23 ساعة
من قال لك إنها تستفز الجماهير ؟
من حقها كمطربة أن تغني للفريق الذي تحب .
ألم يغني عدد من المطربين لعدد من الأندية كالهلال والأهلي والاتحاد ، هل معنى هذا أنهم يستفزون الجماهير ؟
أم أنه الحقد الدفين الذي يملأ صدوركم على كل ماهو نصراوي ؟
فعلا صحيفة ساقطة لا يوجد بها مهنية ولا أمانة .
فيفا دول[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 ساعة
احسنت ردا عليه ياخي
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 20 ساعة
بس دق خشوووووووم قويييييه بوسط الجبهه يالطواااقي 💙💛🤣😂👍
فيفا دول[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 ساعة
اردعهم ردعا مبرحا فتفكير الفقراوي واقف نموه منذو الاجل