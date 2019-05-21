طبيب يكشف خطأ ” حورية فرغلي ” في مسلسلها: ” نظرية استحمار المشاهد “

القاهرة(صدى):

أخطأت الفنانة حورية فرغلي خلال مسلسلها ” مملكة الغجر ” ، والذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني بمشاركة الفنانة فيفي عبده.

وقال أحد الأطباء : “في مسلسل اسمه مملكة الغجر ( بتاع حورية فرغلي وفيفي عبده) بغض النظر إن مفيش حد بيتفرج عليه بس لفت انتباهي مشهد جميل جدا بيدل على نظرية استحمار المشاهد “.

وأضاف: ” ملفتش انتباهي انها داخله تعمل عمليه وحاطة full makeup وملفتش انتباهي انها حاطة رموش ولينسيز وهي داخله تعمل عمليه في عينيها، لكن اللي لفت انتباهي ان الدكتور بيعملها كشف على عنيها بمنظار المعدة “.

وتابع: ” اه والله الخرطوم اللي في ايده ده منظار معدة.. طب كنت اكشف عليها باللي الطبي بتاع الشيشة احلى يمكن يكون قصدهم ان منظار ده جي من النظر فعشان كده بيكشفوا بيه على العين !! نظرية برضه ” .

واستكمل حديثه: ” يعني صرفتوا على كاميرات ولوكيشن واخراج وممثلين ومستخسرين تجيبوا دكتور تسألوه العملية تتعمل إزاي “.