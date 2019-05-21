ياسر القحطاني سفيرًا لقرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

وقع اختيار اتحاد آسيا لكرة القدم ، على ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق؛ ليكون سفيرًا لقرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن تقام قرعة الأدوار الإقصائية في 2 يوليو المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال تأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة تصدر بهم مجموعته، بينما تأهل الأهلي ثاني مجموعته، ومن المقرر أن يتواجه الفريقين في الجولة المقبلة.