الشرطة تلاحق ملثمون اغتصبوا سيدة أمام طفليها وعذبوها بوحشية
تواصل الأجهزة الأمنية في باكستان البحث عن ملثمون اغتصبوا سيدة بشكل جماعي أمام طفليها في مشهد مآساوي.
وقالت الضحية في التحقيقات إنه تهجم عليها ملثمون واغتصبوها بشكل جماعي تحت تهديد السلاح في منزلها، وفقًا لصحيفة ” ديلي ميل البريطانية “.
وأضافت السيدة صاحبة الـ 32 عاما أن الملثمون رشوا حامضًا كيميائيًا فوق ظهرها وذراعيها وساقيها وقطعوا شعرها وهربوا .
وجمعت الشرطة البصمات من مكان الحادثة وجاري البحث عن الجناة، بينما دخلت الضحية المستشفى وهي الأن في حالة جيدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا با الله العلي العظيم .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله ونعم الوكيل
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 17 ساعة
حسبي الله والنعم الوكيل فيهم ، حتى في رمضان شهر الطاعة والمغفرة والعتق من النار نسأل الله العافية والسلامة ، الله يكون في عون المرأة في باكستان 😫😩😭
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 13 ساعة
لعنة الله عليهم الانجاس