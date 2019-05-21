الكونجرس: سنرد بقوة على إيران حال كانت وراء الهجمات الأخيرة بالخليج

واشنطن(صدى):

ناقش أعضاء الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم، استراتيجية التعامل مع إيران، داعين إياها إلى تغيير سلوكها في منطقة الشرق الأوسط فورًا.

وأكد الكونجرس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لمواجهة النظام الإيراني.

وأشار الكونجرس، إلى أن مايك بومبيو وزير الخارجية أحاطهم بتطورات التوتر مع إيران، مشيرا إلى أن ترامب أوضح أنه لا يريد الحرب لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وشدد الكونجرس، على أن سيرد على أي إيران إذا كانت خلف الاعتداءات الأخيرة بالخليج العربي، متهمًا إياها بمواصلة سياساتها العدوانية ضد دول منطقة الشرق الأوسط.