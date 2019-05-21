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الكويت ترفض دخول كنديًا من أصول إيرانية

الكويت ترفض دخول كنديًا من أصول إيرانية
خالد الظفيري(صدى):

رفضت السلطات الكويتية، دخول كنديًا من أصول إيرانية إلى البلاد، بعد قدومه من البحرين.

وأعادت السلطات، الرجل إلى البحرين بناءً على ” توصية أمنية عليا “ ، بعدما تبيّن أنه ممنوع من الدخول.

وصادرت السلطات، بحقه أوامر منع إصدار تأشيرة بحسب توصية من ” جهات أمنية عليا “ .

وتدعو السلطات الكويتية إلى وتيرة الاستعدادات الأمنية في البلاد تحسبًا لأي طارئ، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر أمني وعسكري.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد

بكيفهم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 ساعة

اضربوا بيد من حديد على الجواسيس والارهابيين والخونة والحاقدين

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