الكويت ترفض دخول كنديًا من أصول إيرانية

خالد الظفيري(صدى):

رفضت السلطات الكويتية، دخول كنديًا من أصول إيرانية إلى البلاد، بعد قدومه من البحرين.

وأعادت السلطات، الرجل إلى البحرين بناءً على ” توصية أمنية عليا “ ، بعدما تبيّن أنه ممنوع من الدخول.

وصادرت السلطات، بحقه أوامر منع إصدار تأشيرة بحسب توصية من ” جهات أمنية عليا “ .

وتدعو السلطات الكويتية إلى وتيرة الاستعدادات الأمنية في البلاد تحسبًا لأي طارئ، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر أمني وعسكري.