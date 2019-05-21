الكويت ترفض دخول كنديًا من أصول إيرانية
رفضت السلطات الكويتية، دخول كنديًا من أصول إيرانية إلى البلاد، بعد قدومه من البحرين.
وأعادت السلطات، الرجل إلى البحرين بناءً على ” توصية أمنية عليا “ ، بعدما تبيّن أنه ممنوع من الدخول.
وصادرت السلطات، بحقه أوامر منع إصدار تأشيرة بحسب توصية من ” جهات أمنية عليا “ .
وتدعو السلطات الكويتية إلى وتيرة الاستعدادات الأمنية في البلاد تحسبًا لأي طارئ، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر أمني وعسكري.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
احسن ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
بكيفهم
خليجي وأفتخر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 ساعة
اضربوا بيد من حديد على الجواسيس والارهابيين والخونة والحاقدين