بالفيديو.. نصيحة ذهبية من ” ابن باز ” في الأيام الأخيرة من شهر رمضان

نايف السالم(صدى):

اقترب شهر رمضان الكريم للعام الجاري من الانتهاء، ومع توديع الشهر المبارك يسعى المسلمون لاغتنام الفرصة لكسب المزيد من الحسنات من خلال العمل الصالح.

وفي هذا السياق ومع اقتراب الشهر الكريم من النهاية انتشر فيديو قديم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وهو يوصي المسلمين بأن يغتنموا أخر أيام الشهر الفضيل في الإكثار من الطاعات.

وقال ” ابن باز ” في الفيديو : ” إن هذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره واليوم السادس عشر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا الله وإياكم على المسابقة إلى كل خير “.

وتابع : ” هذه الأيام الفاضلة الباقية يُشرع للمؤمن فيها أن يضاعف الجهود من طاعة الله وكثرة الصلاة وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكثرة قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل، وكثرة الصدقة والنصيحة والتوجيه للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من وجوه الخير، فكلما تقدم الشهر ينبغي للمؤمن أن يزيد في العمل ويستدرك في البقية “.