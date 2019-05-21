الداخلية: إصابات في حادث بمكة وإغلاق طريق السيل

نايف السالم(صدى):

وقع مساء اليوم، حادث اصطدام مركبة بأخرى بعد انحراف الأولى؛ بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك على طريق السيل الصغير بمكة المكرمة.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، أنه نتج عن الحادث وقوع عدد من الإصابات بالإضافة إلى إغلاق الطريق.

وتباشر الجهات المختصة الحادث، وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

وطالب المركز، الأهالي بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على مكة المكرمة يفيد بهطول أمطار غزيرة تٌصحب بتدني في الرؤية وتساقط البرد وسيول، حتى صباح الأربعاء.

اقرأ أيضًا: