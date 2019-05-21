للحصول على راتبها.. فتاة تخفي جثة والدتها في المنزل 5 أشهر

كييف(صدى):

قامت فتاة في أوكرانيا في مشهد مثير للدهشة بإخفاء جثة والدتها التي توفت لمدة 5 أشهر دون أن تخبر أحد؛ لتحصل على راتبها التقاعدي.

وقالت الفتاة في اعترافاتها للشرطة إنها قامت بتغليف جثة والدتها بعد وفاتها مع أمتعتها ببطانية، ووضعتها في قبو المنزل وتظاهرت أنها على قيد الحياة ، حسبما أفادت ميرور البريطانية.

وتوفت السيدة في مطلع يناير الماضي، وأخفت الفتاة جثتها لأنها كانت مفوضةً بتوكيل منها قبل وفاتها بتقاضي راتبها التقاعدي نيابةً عنها، مبينةً أنها فعلت ذلك لأنها لم يكن لديها المال لتحمل تكاليف جنازة أمها عند وفاتها.