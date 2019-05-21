” التسمم العصبي “.. مخاطر السردين للحامل

أميرة خالد(صدى):

حذر الأطباء من تناول السردين وهو نوع من الأسماك الصغيرة الحجم والشهية الطعم، بالنسبة للحامل، حيث تعيش الأسماك في المياه التي تحتوي على نسبة من الزئبق والذي قد يسبب التسمم العصبي.

ويجب أن يكون تناول الحامل للأسماك بكميات محدودة، حيث أن السردين من أقل المأكولات البحرية احتواء على الزئبق ولكن هذا لا ينفي عدم وجوده.

ويحتوي السردين الذي يفضل أن يقدم مشوياً للحامل على عناصر غذائية هامة حيث يوصى بأن تحصل الحامل على 100 غرام منه أسبوعياً لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية الهامة لصحة الحامل والجنين.

ويحتوي على أوميغا 3 المفيدة لصحة البشرة والشعر ويساعد في نمو دماغ الجنين.